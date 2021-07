Regjeringa reviderer planen for handtering av koronapandemien

innenriks

– Den første moglege vurderinga av om vi kan gå over til fasen vi kallar for «ein normal kvardag med auka beredskap», er tidleg i september, seier statsminister Erna Solberg (H) i ei pressemelding.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet tilrår i det faglege grunnlaget sitt at styresmaktene vurderer om Noreg kan gå over i denne nye fasen fire veker etter at trinn fire er sett i verk.

Ny kvardag, auka beredskap

Denne fasen, som regjeringa kallar «ein normal kvardag med auka beredskap», kan samanfattast i to punkt:

* Befolkninga vil i lita grad bli påverka av pandemien i kvardagen. Du må framleis hugse på hand- og hostehygiene, ha lågare terskel for å vere heime ved sjukdom, og teste deg når råda tilseier det. Men særtiltaka for covid-19 blir avvikla.

* Samtidig vil lokale og nasjonale styresmakter følgje nøye med på utviklinga, slik at dei raskt kan setje inn tiltak viss situasjonen endrar seg. Regjeringa, helsestyresmaktene, sjukehusa og kommunane vil ha auka overvaking og beredskap.

Kommunane må vere klare for smitteauke

Regjeringa viser til at immunitet i befolkninga som følgje av vaksinasjon, sannsynlegvis er nok til å halde epidemien under kontroll.

Kommunane og andre relevante aktørar blir likevel bedne om å planleggje for å halde oppe nødvendig kompetanse og beredskap i haust slik at dei raskt kan setje inn personell ved ein eventuell smitteauke.

– Kommunane må ein periode framover òg ha kapasitet til både vaksinasjon og TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene), blir det opplyst.

