NHO: Kravet om bordservering bør fjernast no

– Det er heilt ulogisk at ein som gjest kan gå til baren og bestille seg ein brus, medan ølen må berast til bordet av ein tilsett, seier administrerande direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

Ho er likevel fornøgd med at reiselivsbransjen endeleg kan hente inn sesongtilsette frå andre land.

I slutten av juli gjer regjeringa etter planen nokre lettar i innreiserestriksjonane. Alle arbeidsreisande i EØS-området vil då få sleppe inn i landet, med mindre dei er frå land med svært høgt smittetrykk. Det vart klart måndag på pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen.

− Det er bra og på tide at reiselivet no får hente inn viktige sesongtilsette, slik at dei kan halde ope i det som blir ein svært viktig sommarsesong for mange, seier Devold.

NHO Reiseliv ventar òg fleire utanlandske turistar i Noreg dei neste månadene. Devold understrekar at nordmenn ikkje veg opp for tapte av utanlandske gjester, som normalt står for ein tredel av marknaden.

– Det at til dømes tyskarar kan komme til Noreg allereie neste veke, kan redde sesongen til mange aktørar som driv med havfiske, då dette er ein svært viktig marknad for dei, seier reiselivsdirektøren.

