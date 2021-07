Mange besøkte opne kyrkjer etter at to søstrer omkom etter lynnedslag i Hareid

innenriks

Det var søstrene Benedicte og Victoria Myrset på 18 og 12 år frå Oslo som omkom etter eit lynnedslag søndag ettermiddag. Jentene var på ferie i kommunen.

Måndag opna Ris kyrkje i Oslo dørene for personar som ønskte å snakke og tenne eit lys. Fleire ungdommar og vaksne møtte opp, og mange var sterkt skaka.

– Av og til kan det vere godt å vere saman og vere litt stille. Ikkje bruke så mange ord på ting vi ikkje forstår og ting vi ikkje skjønner. Andre gonger kan det vere fint å prate litt. Derfor er det òg moglegheit for å kunne samtale med oss som er her i kveld, seier sokneprest Jan Erik Heffermehl i Ris kyrkjesokn til TV 2.

– Ein kaossituasjon

Også kyrkja i Hareid kommune heldt dørene opne etter tragedien.

– Her kan ein tenne lys eller sitje med sitt eige utan å måtte setje ord på det som har skjedd, seier sokneprest Lars Hartig-Tangedal til NRK.

– Men orda har alltid vore viktig for å sortere i kaos når det oppstår, og dette er ein kaossituasjon for veldig manges djupe kjensler, seier han.

Innlagt på Haukeland

Det var i 17-tida søndag at lynet slo ned i turfølgjet på tre ved toppen av fjellet Melshornet i Hareid like utanfor Ålesund. Dei to søstrene på 12 og 18 år var døydde då redningsmannskapa fann dei.

Det var tre søstrer i turfølgjet som vart treft av lynet. Den tredje er hardt skadd og var måndag innlagd på Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Oslo-ordførar: Stor tragedie

Benedicte Myrset gjekk på Ullern vidaregåande skule i Oslo. Rektor Torill Røeggen seier til Avisa Oslo at skulen no prøver å få opna for elevar som vil snakke med nokon, og at det vil haldast ei minnestund etter ferien.

Oslos ordførar Marianne Borgen (SV) seier til VG at dette er ein stor tragedie som rammar ein familie hardt.

– Det er noko eg trur vi alle kjenner oss ramma av, seier ho og legg til at Oslo kommune vil stå klare for å hjelpe familien.

Fjellet Melshornet har ei høgd over havet på 668 meter og er eit populært turmål. Det var skiftande vêr i Møre og Romsdal søndag, og fleire redningsaksjonar vart sett i gang grunna lyn og tore.

