Kø og trafikkaos etter grenseopninga mot Europa

innenriks

Alt klokka 6.30 var det lange innsjekkingskøar på Oslo lufthamn, ifølgje Dagbladet.

Kommunikasjonssjef Gurli Ulverud i Avinor reknar med at køane er på mellom ein halv og halvannan time. Stort sett er det kø på morgonen.

– Køane ser lenger ut enn dei er, fordi folk held avstand, seier Ulverud til NTB.

Trass færre reisande på Gardermoen enn før pandemien, er køane lengre.

Medan ein før kunne sjekke inn sjølv og levere frå seg bagasjen på bagdroppen, må fleire flyselskap no gjennomføre manuell kontroll for å sørgje for at dei reisande har alt på stell, slik at dei kan sleppe inn i landet dei reiser til.

– Ha tolmod

Ei rekkje land vart frå måndag grøne for nordmenn som følgje av at Noreg frå og med måndag tek utgangspunkt i dei same terskelverdiane som i EU. Det opnar for reiser til fleire land utan at ein må gå i innreisekarantene når ein kjem heim igjen.

Det er likevel framleis reglar om innreiseregistrering og testing på grensa for dei som kjem frå grøne land.

Ulverud tilrår reisande å rette seg etter informasjonen frå flyselskapet, ha tolmod og halde avstand.

Kø og manuell innsjekking gjeld når ein reiser ut av landet, understrekar Ulverud.

– Dei fleste reiser jo i Noreg. Dei kan tenkje at dei skal ut og flyge som normalt.

Ventar mange reisande

Avinor har ikkje ferske tal over reisande etter at fleire land i Europa vart grøne for nordmenn, men dei reknar med at det på det meste i juli vil vere 45.000 reisande til og frå Oslo lufthamn.

Det er ein kraftig auke frå juni då det på det meste var 10.000 reisande på éin dag.

Juli-overslaget er likevel langt unna det som var normalt før koronapandemien. Då var det over 100.000 reisande per dag denne månaden.

Kaos ved svenskegrensa

På grensa ved Svinesund merka politifolka at dei nye reglane tredde i kraft. Medan det vanlegvis ved midnatt passerer éin bil i minuttet, var det i natt ein halvtimes kø.

– Det var folk som ikkje hadde fått med seg at dei var på motorveg, og parkerte bilane for å vente på at klokka skulle bli 24.00. Vi fekk ordentleg trafikkaos, sa objektleiar Jørgen Utne ved grensekontrollen på Svinesund til Halden Arbeiderblad.

Politiet understrekar at også dei som har grønt koronasertifikat må innom grensekontrollen.

– Vi får rapportar om at fullvaksinerte som ønskjer ein kjapp tur over til Sverige, vel andre grenseovergangar enn dei lovlege for å sleppe å stå i kø når dei skal inn igjen til Noreg. Dei trur at dei er fritekne frå kontroll på grunn av koronasertifikatet. Det er ikkje tilfelle. Politiet skal framleis kontrollere den indre Schengen-grensa, seier stabssjef Lars Aune i Politidirektoratet i ei pressemelding.

Ventar storinnrykk av nordmenn

Turistrådet Vest-Sverige ventar storinnrykk av nordmenn på spontanferie til Sverige. Dei representerer reiselivsnæringa i Bohuslän, Göteborg, Dalsland og Västergötland.

I 2019 stod nordmenn for i alt 1,2 millionar gjestedøgn i regionen. Kvar fjerde utanlandsturist var ein nordmann.

Administrerande direktør Fredrik Lindén ventar både auka grensehandel og ein stor pågang av norske turistar på ferie i juli og august.

– I år har dei færraste hatt høve til å langtidsplanleggje ferien sin, og dermed reknar vi med at ferieaktivitetane i år blir vesentleg meir spontane enn tidlegare år. Ein biltur over grensa til Sverige krev ikkje lange førebuingar og er truleg den enklaste måten å komme på utanlandsferie i sommar, seier Lindén.

(©NPK)