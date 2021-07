Forsikringsselskap: Mange mistar flyet på grunn av kø på flyplassen

innenriks

– Vi opplever no ein solid auke i førespurnader rundt utanlandsreiser. No går det mykje i køar og forseinkingar på flyplassar, som gjer at kundane ikkje rekk flyet sitt, seier kommunikasjonsdirektør Andreas Handeland i Europeiske Reiseforsikring.

Dette blir ikkje dekt av reiseforsikringa fordi det er godt varsla på førehand at det kan vere kø på flyplassane, ifølgje Handeland.

– Den klare oppmodinga vår er å leggje inn ekstra god tid på flyplassen. Då reduserer ein risikoen for å miste eit fly, og dermed også den økonomiske belastninga det er å måtte kjøpe nye billettar sjølv.

(©NPK)