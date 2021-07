Brav kallar tilbake syklar etter tilfelle av rammebrot

innenriks

Tilbakekallinga gjeld syklar produsert i 2018, 2019 og 2020, og gjeld berre syklar med rammestorleik 13,5, 15 og 16 tommar. Andre rammestorleikar og modellar har ein annan konstruksjon og blir ikkje kalla tilbake, opplyser firmaet.

Til saman fem tilfelle av rammebrot er oppdaga.

Selskapet oppmodar alle som har kjøpt dei aktuelle syklane om å slutte å bruke han og levere den tilbake til butikken eller næraste Hard Rocx-forhandlar for å få bytt ramma.

– Eit rammebrot kan i verste fall føre til ei ulykke med alvorleg personskade. Det er derfor svært viktig at ein ikkje bruker syklane før ein har fått bytt ramma, seier marknadsdirektør Marianne Borchgrevink i Brav.

Alle ramma syklar er merkte med kvit etikett under sykkelen der produksjonsåret og rammestorleik kjem fram. Rammenummer (frame no) startar med HR18, HR19, HR20 for dei aktuelle produksjonsårene.

Rammestorleiken kan òg finst på ein etikett nedst på seterøyret.

Det er selt 971 syklar av denne typen i Noreg.

