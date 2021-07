innenriks

I tillegg blir restriksjonane letta på for familiar, skriv regjeringa i ei pressemelding.

Fram til no har det vore krav om at slektningar i nedstigande linje måtte vere under 21 år, slik at vaksne barn ikkje fekk besøkje foreldre. I tillegg får no ektefellar og barn av arbeidsreisande EØS-borgarar tilgang til landet.

Nøyaktig dato for desse lettane er førebels ikkje sett.