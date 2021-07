Venstre åtvarar mot å fjerne elbil-fordelar

innenriks

Denne veka vart det kjent at nær 20 prosent av den norske bilparken er ladbare, og at talet ser ut til å auke månad for månad. Men tal Teknisk Ukeblad (TU) henta inn i mars, viser at det er eit stort skilje mellom nokre få kommunar med kraftig vekst i elbildelen, og resten av landet.

I 139 av 356 kommunar i fjor var elbildelen tilnærma den same som før, det vil seie innanfor ein vekst eller nedgang på 1 prosentpoeng.

– Byområda har teke elbilbølgja, ikkje distrikta. Regionar og distrikt som ikkje har teke del i elbil-løftet, treng at fordelane blir behaldne lengst mogleg. Alt anna vil vere å gamble med målet om å ha berre nullutsleppsbilar i 2025, seier Venstres Ola Elvestuen til NTB.

Merkar knapt auken

Ved nyttår var det 67 kommunar der elbildelen låg under 2 prosent, ifølgje tala TU henta inn.

– I halve landet merkar ein knapt auken i elbildelen. Å stramme inn på elbilfordelane er ei oppskrift på å hindre folks moglegheiter til å ta del i det grøne skiftet på vegen, seier Elvestuen.

Han viser til SV, Senterpartiet og Arbeidarpartiet, som alle vil innføre meirverdiavgift på elbilar med eit frådrag på 600.000 kroner.

– Alle endringar i elbilfordelane vil gjere det vanskelegare å nå målet om utelukkande sal av nullutsleppsbilar i 2025, seier Elvestuen.

Forsvarar skattlegginga

– Dette handlar om kor lenge staten skal subsidiere store og kostbare elbilar. Det har no komme svært mange elbilar i segmentet under 600.000 kroner, sa Svein Roald Hansen, avgiftspolitisk talsperson i Ap, til E24 i mai.

Då sa Ap-politikaren at han ikkje var bekymra for at elbil-momsen vil true Noregs mål om at alle nye bilar som blir selde skal vere utsleppsfrie frå 2025.

– Vi må hugse på at den gongen elbilfordelane vart introduserte, skulle dei i utgangspunktet vare til det var seld 50.000 elbilar. No er halvparten av alle selde bilar elbilar, sa Hansen.

