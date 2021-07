Tre religiøse leiarar får årets brubyggjarpris

innenriks

«Vi ønsker å sende et klart fredsbudskap om å jobbe tettere sammen for respekt, kjærlighet og toleranse for ulikhet som er forankret i de tre monoteistiske religionene», skriv juryen mellom anna i grunngivinga si.

Årets brubyggjarprisar går til dermed til Kyrkjenes verdsråd ved generalsekretær Ioan Sauca, til den moderate islamske leiaren Mohammad Bin Abdulkarim Al-Issa og til stiftar og leiar av Det religiøse fredsinitiativet, rabbinar Michael Melchior.

Juryen har lagt vekt på at alle årets vinnarar i praksis viser kva menneskeverd og likeverd er. Dei er rollemodellar som byggjer bruer og forståing, skriv 14. august-komiteen, som står bak prisen.

Brubyggjarprisen er tidlegare tildelt mellom anna kong Harald, Erna Solberg, Thorbjørn Jagland, Angelina Jolie, Oslo-biskop Ole Christian Kvarme, Malala Yousufzai og Sven Mollekleiv.

Brubyggjarprisen blir delt ut av 14. august-komiteen i samband med Pakistans nasjonaldag. Prisane blir overrekte 25. august på Radisson Blu Alna hotell i Oslo.

(©NPK)