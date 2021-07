Solberg: Grøn ammoniakk kan bli eit nytt industrieventyr

innenriks

Fredag fekk ho og olje- og energiminister Tina Bru (H) ei omvising på Yaras anlegg på Herøya, der Yara i samarbeid med Aker Clean Hydrogen og Statkraft har starta eit pilotprosjekt med å leggje om dagens ammoniakkproduksjon til å produsere såkalla grøn ammoniakk, produsert utan CO2-utslepp.

Omlegginga kan bidra til å kutte 800.000 tonn CO2 frå anlegget på Herøya. Det vil vere det største utsleppskuttet i norsk industrihistorie.

Utsleppsfritt drivstoff

I tillegg vil anlegget på Herøya kunne sørgje for utsleppsfritt drivstoff til både landstransport og skipsfart.

– Ammoniakk kan brukast til å kutte utslepp i alle verdikjeder i Noreg, seier Solberg, som ikkje legg skjul på at ho er begeistra over prosjektet.

Grøn ammoniakk vil vere eit viktig supplement til grønt eller blått hydrogen, særleg når det gjeld skipsfart. Ammoniakk er nemleg både meir energitett og lettare å frakte enn hydrogen. Medan hydrogen treng 253 minusgrader for å bli flytande, treng ammoniakk berre 33.

– Når vi snakkar om den store globale skipsfarten, er det ammoniakk som er svaret, slår Solberg fast.

Fem til sju år

Til no har Yara brukt naturgass i produksjonen av ammoniakk.

– Om alt går som vi ønskjer, er den nye utsleppsfrie fabrikken oppe og går om fem til sju år, seier sjef for ammoniakkproduksjonen Magnus Ankarstrand til NTB.

Omlegginga blir anteken å koste mellom 2 og 4 milliardar kroner.

Ifølgje Ankarstrand er ammoniakk særleg godt eigna for havgåande skip, som i dag står for 30 prosent av CO2-utsleppa til havs.

I byrjinga av juni inngjekk Yara og det internasjonale logistikkselskapet Trafigura ein avtale om utvikling og marknadsføring av ammoniakk som reint drivstoff til skip.

Men for å lykkast, er Yara avhengig av at det blir skapt ein marknad for den grøne ammoniakken, og at reiarlaga er villige til å ta kostnaden ved å byggje om skipa sine, eller byggje nye.

– Då må det setjast ein prislapp på utsleppa, påpeikar han.

Har ni år på seg

Solberg viser til at Norges Rederiforbund har vedteke at alle nye skip skal vere utsleppsfrie etter 2030.

– Det betyr at vi må få fram dette prosjektet dei neste ni åra, seier ho.

Solberg meiner òg at slike prosjekt gir grunnlag for meir industri i framtida, mellom anna ved at liknande anlegg kan byggjast fleire stader.

– Det grøne skiftet kan bety mange nye arbeidsplassar. Grøn ammoniakk kan bli eit nytt industrieventyr, seier ho.

(©NPK)