Slik skal Erna Solberg vinne valet

innenriks

– Eg har trua, seier statsministeren til NTB.

Både ho og talknusarane i Høgre har finlese meiningsmålingane den siste tida. Dei viser førebels eit klart raudgrønt fleirtal – og forspranget aukar. På ei måling for Dagbladet torsdag får Ap og Sp 83 mandat, berre to mandat unna fleirtal i Stortinget.

Høgre fell ytterlegare eit hakk, medan situasjonen er langt verre for Frp, Venstre og KrF. Analytikarar meiner det nærast må eit mirakel til om dei borgarlege skal vinne valet ein tredje gong.

Ned frå gjerdet

Men tida for mirakel er ikkje forbi, meiner Solberg.

– Ting kan framleis snu. Det er alltid sånn at det buttar litt i starten av sommaren, seier Solberg,

– Mange av partia på venstresida er fullmobiliserte, det vil seie at dei har få som sit på gjerdet, og dei har høg lojalitet. Dei borgarlege partia har ikkje det. Vi ser no at vår største utfordring er alle som sit på gjerdet og ikkje heilt veit kva dei skal stemme, seier ho.

Dei er dei ho no skal overtyde. Torsdag gjekk startskotet for Høgres valkamp då Solberg la ut på årets første turné med eit solid knippe pressefolk på slep.

I Hurdal og på Nøtterøy porsjonerte ho ut ulike valløfte, som ei kraftig styrking av ordninga med fritt behandlingsval og satsing på teknologiutvikling innan landbruket.

Fredag og laurdag står sørlandsperlene Tvedestrand, Grimstad og Kristiansand for tur.

Fire tema

Solberg vil fokusere på dei grunnleggjande temaa i valkampen: Jobbskaping, utdanning, helse og velferd.

– Strategien er å snakke om dei viktigaste sakene. Vi kjem til å trenge fleire jobbar i privat sektor, ikkje minst fordi olje- og gasseventyret vil bli mindre i Noreg, slår Solberg fast.

Ifølgje interne Høgre-undersøkingar som NTB har fått tilgang til, er helse og eldreomsorg, og dessutan å skape og sikre arbeidsplassar, dei to toppsakene for veljarane i val av parti til hausten.

Sak nummer tre er å minske forskjellane i samfunnet.

Dette er ikkje blant temaa statsministeren ramsar opp overfor NTB. Ifølgje Dagbladet har Høgres «rike onklar» dobla formuen sin under dei borgarlege.

Påskjønne unge arbeidstakarar

Men eitt av tiltaka Høgre nyleg har foreslått, er å innføre eit skattefrådrag for folk under 30 år som kjem i jobb.

– Eg meiner at den største utfordringa Noreg har på det sosiale planet, er at mange ganske tidleg får beskjed om at det ikkje er behov for dei i arbeidslivet, seier Solberg.

– Kvifor er det riktig å premiere dei som er så heldige å få seg ein jobb?

– Ein av dei tinga som skjer når ein står for lenge utanfor arbeidslivet, er at ein mistar arbeidsevna. Du kan miste arbeidslysta òg, seier Solberg.

– Eit skattefrådrag kan auke motivasjonen til å jobbe meir og halde kontakten med arbeidslivet, meiner ho.

(©NPK)