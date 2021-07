Rettane til studentane skal styrkjast

innenriks

Målet er òg å gjere det endå tydelegare kva studentane kan forvente av tilrettelegging frå universiteta og høgskulane.

Styresmaktene vil mellom anna lovfeste retten studentar har til permisjon frå studia i samband med førstegongsteneste, sjukdom, graviditet, fødsel og omsorg for barn og andre tungtvegande grunnar.

– Studentar som av ulike årsaker treng tilrettelegging frå studiestaden sin, kan fort oppleve å bli veldig små i eit stort system. Vi må ha eit lovverk som sikrar at studentar både har gode permisjonsordningar og får den tilrettelegginga dei skal ha. Derfor foreslår vi mellom anna å lovfeste retten til å få permisjon frå studia, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) i ei pressemelding.

I lovforslaget er det òg presisert at institusjonane skal sørgje for god fagleg oppfølging av studentane. For alle studentar som er tekne opp til studium på 60 studiepoeng eller meir, skal institusjonen utarbeide ein utdanningsplan i samarbeid med studenten. Utdanningsplanen skal vere eit hjelpemiddel for å gjennomføre studiet.

Forslaget er sendt på høyring med svarfrist 1. september.

(©NPK)