Opptur på børsen også på vekas siste handledag

Ifølgje E24 endar dermed Oslo Børs veka totalt med eit fall på 0,25 prosent samanlikna med førre fredags sluttkurs.

Denne fredagen var det Aker Solutions som steig mest med 7,5 prosent, medan MPC Container Ships var den store taparen på fredag på hovudindeksen med eit fall på heile 17,5 prosent. Mykje av dette kjem av ei nedgradering frå DNB Markets.

Konteinarreiarlaget vart dermed også fredagens nest mest omsett aksje, rett bak Equinor, som fall med 0,3 prosent.

Blant dei andre større selskapa notert på hovudindeksen, steig Telenor med 1,6 prosent og Yara International med 0,7. DNB steig med meir moderate 0,2 prosent. I tillegg til Equinor fall Adevinta og Mowi – med høvesvis 0,3 og 0,1 prosent.

Oljeprisen, som var med på å gi børsen ein opptur torsdag, heldt fram med å stige fredag, men meir moderat. Eit fat nordsjøolje vart omsett for rundt 75,8 dollar ved børsslutt, opp med i underkant av 0,3 prosent. Eit fat amerikansk lettolje vart omsett for rett under 75 dollar, opp med 0,2 prosent.

Blant aksjeindeksane i Europa var det litt blanda drops. DAX 30 i Frankfurt steig med 0,3 prosent, medan CAC 40 i Paris og FTSE 100 i London begge fall med i underkant av 0,1 prosent.

