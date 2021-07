innenriks

Bjørvika Utvikling, Hav Eiendom og Oslo S Utvikling står bak friområdet ved Operaen.

Utviklarane har gjort sitt for å skape ein inkluderande samlingsstad for både store og små. Opninga skjer over to dagar, i samarbeid med Bjørvikaforeningen.

På opningsdagen vart den nye stranda overlevert til kommunen og befolkninga i byen. Ordførar Marianne Borgen (SV), næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap), Kjell Kalland frå Hav Eiendom og Sarah Khalid frå sentralt ungdomsråd deltok i seremonien.

