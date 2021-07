Nav ryddar opp i gamle saker i trygdeskandalen

innenriks

Fredag konkluderte Høgsterett med at trygdeskandalen òg gjeld saker før 2012.

– Eg er glad for at vi no har fått ei avklaring i saka. Vi kjem til å halde fram med å gjere det vi kan for å rydde opp, seier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Han ber personar som trur dei kan vere ramma, om å ta kontakt per telefon eller via Navs nettsider.

– Vi har rydda opp i saker etter 1. juni 2012, men nokre av desse har ein hendingsgang før og etter denne datoen. Vi startar med å rydde i desse sakene og prioriterer sakene til dei domfelte personane, seier Holte.

I tillegg til sjukepengar, pleiepengar og arbeidsavklaringspengar kan personar som har fått rehabiliteringspengar og attføringspengar vere ramma.

– Kor mange som kan vere ramma i perioden før 2012 veit vi ikkje, men truleg er det færre saker i perioden før 2012. Omfanget må vi likevel ta atterhald om, inntil vi har betre oversikt. Hittil har vi prioritert saker frå perioden etter 1. juni 2012, der vi anslår at i overkant av 7.000 personar er ramma, seier Holte.

