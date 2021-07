Mann frifunnen i trygdeskandalen – Høgsterett slår fast at Nav gjorde feil også før 2012

innenriks

Det var ein einstemmig Høgsterett som i storkammer fredag vedtok å frifinne ein tidlegare bedrageridømt mann.

Mannen vart dømd til fengsel for å ha vore i Italia medan han fekk støtte frå Nav. Men det hadde han fullt høve til etter EØS-regelverket, ifølgje Høgsterett.

– Høgsteretts erkjenning av at rettssystemet svikta, må vi alle ta til oss, skriv forsvarar John Christian Elden i ein e-post til NRK.

På spørsmål om klienten no vil krevje erstatning, svarer han:

– Ja, både han og mange hundre andre vil no vere berettiga erstatning, sjølv om det er ei mager trøyst.

Pilotsak

Saka blir omtalt som pilotsaka i trygdeskandalen. Det er den første av ei lang rekkje saker som no blir tekne opp att fordi Efta-domstolen meiner at Nav-skandalen strekkjer seg tilbake til 1994. Norske styresmakter har tidlegare innrømt feil sidan 2012.

Etter at dommen var klar fredag, erkjende arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at Navs praksis om opphaldskrav i saker som gjeld sjukepengar, arbeidsavklaring og pleie- og omsorgspengar, har vore feil òg før 2012.

– Med dommen frå Høgsterett har vi fått den endelege avklaringa som trengst for å bli ferdig med denne saka. Og viktigast: Dei straffedømde får no sett eit endeleg punktum for sakene sine, seier Røe Isaksen i ei pressemelding.

Vart dømt til fengsel

Mannen i 60-åra vart i 2017 dømd til 75 dagars fengsel for grovt aktlaust trygdebedrageri. Grunnen var at han frå mai 2010 til oktober 2012 oppheldt seg i Italia medan han fekk arbeidsavklaringspengar. Han sa ikkje frå til Nav om at han var i utlandet.

Fordi saka gjeld forhold både før og etter 2012-grensa, var ho sett på som eigna som pilotsak i Høgsterett.

Saka vart gjenopna etter å ha vore til behandling i Gjenopptakingskommisjonen i mars i fjor.

Fleire saker ventar

Det er venta at dommen vil skape presedens for drygt 80 saker der folk kan ha vorte feilaktig dømde for trygdesvindel.

Sidan både forsvarar og setteriksadvokaten hadde lagt ned påstand om full frifinning, var det venta at Høgsterett ville falle ned på same avgjerd.

Regjeringa vil no sende Nav brev med beskjed om å starte behandling av dei eldre sakene.

Røe Isaksen ber òg personar som meiner dei kan ha vore ramma av feilpraktiseringa, om å ta kontakt med Nav for å få vurdert saka på nytt. Nav vil i tillegg gjere ein sjølvstendig jobb for å avdekkje om det kan vere fleire saker som enno ikkje er oppdaga.

– For å sikre rask oppfølging av sakene, ber vi personar som meiner dei er ramma om å ta kontakt med Nav, seier Røe Isaksen.

Tilbake til 1994

Høgsterett kom til at kravet om opphald i Noreg som var heimla i folketrygdlova, var i strid med EØS-retten. Høgsterettsdommar Kine Steinsvik skriv at det norske opphaldskravet var i strid med EØS-regelverket i heile tiltaleperioden.

Opphaldskravet for å få sjuke- og arbeidsavklaringspengar var i strid med både trygdeforordninga av 2012 og med den grunnleggjande retten til å få tenester etter EØS-avtalen.

Den siste regelen har vore likelydande sidan 1994 då Noreg tredde inn i avtalen.