Lastebåt slept til kai etter grunnstøyting utanfor Vesterålen

Redningsskøytene DNV og Knut Hoem hjelpte til då båten vart slept til Stokmarknes, der han skal undersøkjast.

– Lasteskipet kom til kai for omtrent eit kvarter sidan. No skal skroget sjekkast for skadar, men det tek reiarlaget og kystverket hand om, opplyser vakthavande redningsleiar Olav Bjørgaas ved Hovudredningssentralen Nord-Noreg til NTB klokka 7.25 fredag morgon.

Mannskapet på seks kom uskadd frå det, men to av dei vart henta om bord i ei redningsskøyte. Nødetatane fekk melding om grunnstøytinga rundt 20 minutt over midnatt natt til fredag.

Båten kom seg av grunn for eiga maskin, men skal ha fått ein liten lekkasje.

– Heldigvis var vêret godt i natt, seier Bjørgaas.

Politiet i Nordland seier dei vil sjå på saka og snakke med dei involverte.

– Vi vil rutinemessig gjere undersøkingar i saka for å få ei oversikt over kva som har skjedd, seier operasjonsleiar Kai Eriksen i Nordland politidistrikt til NTB.

