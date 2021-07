Høgsterett frifinn fengselsdømt mann i trygdeskandalen

innenriks

Saka i Høgsteretts storkammer blir omtalt som pilotsaka i trygdeskandalen, fordi ho er den første av ei lang rekkje saker som no blir tekne opp att fordi Efta-domstolen meiner at Nav-skandalen strekkjer seg tilbake til 1994. Norske styresmakter har tidlegare innrømt feil sidan 2012.

Både forsvarar og setteriksadvokaten har lagt ned påstand om full frifinning for mannen i 60-åra som i 2017 vart dømde til 75 dagars fengsel for grovt aktlaust trygdebedrageri. Grunnen var at han frå mai 2010 til oktober 2012 oppheldt seg i Italia i til saman 349 dagar, utan å opplyse Nav om dette.

Fordi saka gjeld forhold både før og etter 2012-grensa er ho sett på som eigna som pilotsak i Høgsterett.

Det er venta at dommen vil skape presedens for drygt 80 saker der folk kan ha vorte feilaktig dømde for trygdesvindel.

– Dommen vil ha den betydninga at straffesaker som reiser det same hovudspørsmålet, må løysast på same måte av andre norske domstolar, sa advokat Olav Lægreid til NTB i mai.

– Det som er spesielt i denne saka, er at riksadvokaten har lagt ned påstand om frifinning. Det betyr at påtalemakta ikkje kan gjere noko anna i liknande saker, sa Lægreid.