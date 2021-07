Frå 5. juli kan personar busette i utvalde land utanfor Europa besøkje familie og kjærast i Noreg

innenriks

Det opplyser regjeringa.

Dette gjeld utlendingar som har desse relasjon til ein person busett i Noreg:

* Vaksne barn og stebarn og foreldre og steforeldre til vaksne barn/stebarn

* Besteforeldre, stebesteforeldre, barnebarn og stebarnebarn

* Kjærastar over 18 år og det mindreårige barnet til kjærastar. Kjærasteforhold må ha vart i minimum ni månader, og partane må ha møtt kvarandre fysisk tidlegare.

Landa det gjeld er: Australia, Israel, Japan, Libanon, New Zealand, Nord-Makedonia, Serbia, Sør-Korea, Taiwan, USA og Singapore.

Ikkje innreiseforbod

Frå midnatt natt til 5. juli gjeld ikkje innreiseforbodet for desse personane. Dei må følgje gjeldande reglar om karantene og testing, slik som å teste seg før framkomst, teste seg på grensa og vere i innreisekarantene.

– Mange har venta lenge på besøk frå sine kjære. Eg er derfor glad for at vi no kan sleppe litt meir opp på innreiserestriksjonane. Samtidig må dessverre nokre framleis vente. Eg forstår at det er vanskeleg, og at mange er utolmodige. Deltaviruset legg ein dempar på gjenopninga av samfunnet, men vi bevegar oss i riktig retning, seier statsminister Erna Solberg (H).

Må søkje

Tilgangen til innreise for kjærastar føreset at ein har fått førehandssamtykke til slikt kjærastebesøk. Dette skjer gjennom ein søknad til Utlendingsdirektoratet (UDI). Søknadsordninga er heilautomatisert og utan gebyr. Det er ikkje klagetilgang for personar som får avslag.

Allereie i dag er det høve til innreise for nærare familiemedlemmer, slik som ektefelle/sambuar og mindreårige barn.