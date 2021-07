Virke reagerer på at 350-kronersregelen ikkje blir oppheva

innenriks

Grensa vart avvikla 1. april i fjor. Då vart det innført ei meirverdiavgiftsordning ved netthandel i utanlandske nettbutikkar. Varer kjøpt i desse butikkane blir det betalt avgift for, slik som i norske nettbutikkar og fysiske butikkar.

Virke meiner det er uakseptabelt at det mellombelse deklarasjonsfritaket blir vidareført etter 1. juli. Frå same dato blir meirverdiavgiftskontrollen skjerpa ved netthandel i EU, og norske styresmakter har sagt at det skal følgjast opp òg i Noreg.

– Det er avgjerande for å skape like vilkår og unngå avgiftssvindel, seier administrerande direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Virke meiner næringsministeren må på banen for å skape like vilkår mellom norske bedrifter og utanlandske nettbutikkar.

