Trygg Trafikk: Fire personar mista livet i trafikken i juni

innenriks

– Det er det lågaste talet på omkomne vi har sett i juni i nyare tid, seier seniorrådgivar Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

I tillegg til eit lågt tal på omkomne i juni, er talet òg lågt for første halvår. I alt 29 personar har mista livet så langt i år, mot 46 i same periode i fjor.

– Vi skal ikkje lenger tilbake enn til juni 2010, då det omkom 31 personar i trafikken. No har vi 29 døde etter eit halvår. Sjølv om det er ein klar nedgang, så skal vi ikkje gløyme at det framleis er for mange som har mista livet, seier Johansen.

Samtidig som færre døyr i trafikken, ser Trygg Trafikk ein auke i ulykker der personar blir hardt skadde.

