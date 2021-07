Solberg vil auke bruken av fritt behandlingsval

innenriks

100.000 fleire pasientar skal kunne ta i bruk behandlingsval dei neste fire åra. Det lovar statsminister Erna Solberg dersom veljarane gir Høgre fire år til ved makta.

Ho kjem med løftet på årets første valkampturné.

Sidan 2015 har 60.000 pasientar nytta seg av ordninga, som gir pasientar rett til sjølv å velje blant offentlege og godkjende, private behandlingar. Rekninga blir teken av det offentlege.

Mellom 2020 og 2021 auka bruken med 20 prosent, viser tal frå Helsedirektoratet.

Høgre vil òg innføre fritt behandlingsval som standard slik at fleire får informasjon om retten, og dessutan utvide ordninga til å gjelde fleire former for behandling.

(©NPK)