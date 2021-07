Sivilombodsmannen heiter no Sivilombodet

innenriks

Sivilombod Hanne Harlem har dermed fått ny tittel.

− Eg er fornøgd med at vi har fått eit kortare, enklare og kjønnsnøytralt namn. Mange har allereie byrja å bruke det nye namnet, så eg trur at overgangen vil gå greitt, seier ho.

Stortingets ombod for kontroll med forvaltninga (Sivilombodet) skal føre kontroll med den offentlege forvaltninga for å hindre urett mot den enkelte.

− Sivilombodet har ein viktig funksjon for innbyggjarane. Alle som meiner at dei er utsette for urett frå den offentlege forvaltninga, kan klage til Sivilombodet, seier Harlem.

