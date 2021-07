Riksadvokaten gjer om bortleggingar av saker mot mann som forfølgjer kvinne

innenriks

Riksadvokaten stadfestar til NRK at dei ti bortleggingane er omgjorde og sende tilbake til politiet.

Mannen og kvinna møttest tilfeldig for tre år sidan då mannen sat på ein benk i ein park og gret. Kvinna ville hjelpe han og sidan då har både kvinna og dottera vorte forfølgde av mannen.

Han har fått forbod mot å oppsøkje kvinna, men har brote forbodet ti gonger. Politiet har lagt bort sakene fordi det har vore tvil om den psykiske helsa til mannen.

Statsadvokaten har heller ikkje vilja reise sak mot mannen, fordi han har vore for frisk til å dømmast til psykisk helsevern, og for sjuk til å straffeforfølgjast.

Påtalesjef Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt seier at politiet vil starte etterforsking så fort som mogleg, og at saka blir prioritert.

– Viss det viser seg at det likevel er grunnlag for å reise sak om tvunge psykisk helsevern, vil det kunne gi styresmaktene ei anna moglegheit til å kontrollere åtferda og handlingane for sikta, seier Fløystad.

Kvinna og dottera har no flytta til ein hemmeleg stad og har valdsalarm.

(©NPK)