Redd Barna-rapport: Ungdom i Groruddalen i Oslo føler dei har fått skulda for smittespreiing

Rapporten «Ikke gi oss skylda! Samtaler med ungdom fra levekårsutsatte områder om hvordan det har vært å være ung under pandemien» baserer seg på kvalitative intervju med 14- til 19-åringar frå Groruddalen i Oslo om korleis det har vore å vere ungdom i koronatida.

Ungdommane som har delteke i undersøkinga, bur i område som er særleg utsette for levekårsutfordringar – og som har vore særleg hardt ramma av pandemien.

Dei fortel at dei opplever å ha fått skulda for spreiinga av viruset, både som ungdommar med ulike hudfargar og som innbyggjarar på Oslos austkant.

«Eg torde så vidt å gå ut»

Ungdommane i undersøkinga fortel at dei har kjent på dei daglege bekymringane under pandemien, knytt til smitte, skule og karakterar. Dei ønskte ikkje å gå rundt med skuldkjensle i tillegg til dette, fortel dei:

– Seier ein kvar ein bur, så er ein ein trussel, fortel ein ungdom i undersøkinga.

– Eg torde så vidt å gå ut. Viss nokon hadde sett meg, hadde dei trudd eg spreidde smitte. Eg måtte ta meir ansvar enn andre, fortel ein annan.

Leiar i Redd Barnas Noregsprogram, Monica Sydgård, synest det er leitt at ungdommane føler på dette:

– Det er opprørande at ungdommar føler dei har vorte stigmatiserte på grunn av kvar dei bur og på grunn av hudfargen – at dei har fått ei kjensle av å ha fått skulda for pandemien. Er det nokon som ikkje har skulda, så er det nettopp ungdommen, seier ho.

– På farleg grunn

– Det er eit vakse ansvar å sørgje for at ungdommar ikkje blir stigmatiserte i Noreg. Når vi veit at ungdom føler seg så stempla at dei ikkje kan forsvare seg med fakta eller god åtferd i pandemien, er vi på farleg grunn, åtvarar Sydgård.

Ungdommane fortel om eit nyheitsbilete der det å bu trongt og smittespreiing i ulike etniske miljø kjennest som eit angrep på dei sjølv og hudfargen deira, og dei ønskjer at dei vaksne må basere seg meir på fakta når dei snakkar om smittespreiing.

– Vi må spisse øyra og lytte til det ungdommane her i Groruddalen fortel i denne rapporten, sånn at vi ikkje går i fella og stigmatiserer dei igjen, seier Sydgård.

