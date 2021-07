Opptur for Oslo Børs, nedtur for Elkem

innenriks

Silisiumprodusenten Elkems fall kom etter at selskapet onsdag kveld sende ut ei børsmelding der dei offentleggjorde at konsernsjef Michael Koenig sluttar umiddelbart. Selskapet har så langt ikkje komme med noka grunngiving for kvifor Koenig sluttar etter berre halvtanna år i stillinga. Aksjefallet på børsen stoppa til slutt på 5,7 prosent.

Ein stigande oljepris og ein god dag for dei største selskapa var med på å sikre oppturen på hovudindeksen til børsen.

Mest omsett var Equinor, føre MPC Container Ships og Yara International. Equinor steig med 1,6 prosent, medan Mowi noterte seg for den største oppgangen blant tungvektarane på hovudindeksen med ein oppgang på 2,8 prosent. Adevinta steig med 1,9, Yara med 1,2 og Telenor med 0,8 prosent.

Blant resten av selskapa noterte Norwegian seg for 5,6 prosents auke, medan Nordic Nanovector fall med heile 12,1 prosent. Også dette selskapet mista toppsjefen sin sidan Peter Braun sluttar med omgåande verknad av personlege årsaker, ifølgje E24.

Oljeprisen steig med heile 1,3 prosent, og eit fat nordsjøolje vart ved børsslutt omsett for nærare 75,4 dollar. Prisen på eit fat amerikansk lettolje steig med 2 prosent til 74,9 dollar.

I Europa hadde dei tonegivande aksjeindeksane òg ein god dag. DAX 30 i Frankfurt steig med 0,5 prosent, CAC 40 i Paris med 0,8 og FTSE 100 i London med 1,1 prosent.

(©NPK)