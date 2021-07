Bruken av kredittkort tek seg opp igjen

innenriks

Auken i såkalla ikkje-renteberande rammekreditt er på 1 milliard kroner i løpet av siste månad, frå 18,2 til 19,2 milliardar per 1. juli, viser tal frå Norsk Gjeldsinformasjon.

Forbrukarane har dermed byrja å bruke kredittkorta sine igjen, men den nytta kreditten har ikkje forfalle til betaling enno.

– Det siste året har det vore avgrensingar på reiseaktivitet, restaurantbesøk og andre opplevingar. Så det er veldig naturleg at forbruket aukar igjen når samfunnet har opna opp, seier forbrukarpolitisk direktør Gry Nergård i Finans Norge i ei pressemelding.

Nergård er ikkje bekymra for at forbruket aukar. Resultatet frå ei undersøking som Finans Norge har gjennomført, viser at åtte av ti hushald seier at dei kan klare ei uventa ekstra utgift på 20.000 kroner, og det er fleire som seier at dei toler ein renteauke på låna sine no enn det var før pandemien.

– Det er gledeleg at så mange forbrukarar har bygd seg opp ein økonomisk buffer gjennom det siste året, seier ho.

Ho er dermed ikkje bekymra for kredittkortbruken til nordmenn, men oppmodar til at folk bruker slike kort fornuftig i ferien, og ikkje bruker meir enn ein kan klare å betale tilbake.

