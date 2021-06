Tilfelle av smittsam lungetuberkulose i Tromsø

innenriks

Kommunen opplyser at eleven er i betring.

Rundt 90 personar på skulen er å rekne som nærkontaktar til den smitta, primært medelevar og lærarar. Alle nærkontaktar blir no kontakta av kommunen.

Tuberkulose smittar gjennom at ein hostar eller pustar ut små dropar som inneheld tuberkulosebakteriar.

– Det skal ganske tett kontakt til for at nokon blir smitta. Derfor vil smitten som regel berre skje internt i familien. Men sidan skuleelevar har mykje tid saman, kan smitte ha funnest. Dette ønskjer vi no å få undersøkt, seier smittevernoverlege Trond Brattland i Tromsø kommune.

Kvart år er det i underkant av 300 tilfelle av tuberkulose i Noreg.

