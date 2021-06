Til saman 353 personar har fått påvist deltavarianten i Noreg

innenriks

I veke 21 var talet på stadfesta tilfelle av deltavarianten 50 i Noreg. På fire veker har det talet auka til 353, ifølgje FHI. Dei fleste tilfella knyter seg til større utbrot som alle kjem av det FHI kallar separate importhendingar. Minst 16 prosent av delta-tilfella er påviste hos innreisande til Noreg i mai og juni.

Vekerapporten viser òg at trenden i smittespreiinga har vore søkkande, og det gjennomsnittlege reproduksjonstalet har frå 27. mai vore på 0,7. Reproduksjonstalet, R-talet, viser kor mange ein enkelt koronasmitta person smittar vidare.

FHI legg til at ein meir usikker modell som ikkje tek omsyn til sjukehusinnleggingar, estimerer at R-talet for ei veke sidan var på 1,0.

Det er framleis forskjellar i smittetrenden frå fylke til fylke, og det er Rogaland og Agder som har hatt mest smitte per 100.000 innbyggjarar i veke 24 og 25. Reproduksjonstalet i Rogaland er frå 1. juni i gjennomsnitt på 2,2, og FHI ser på smittetrenden der som aukande.

Samtidig understrekar FHI at førekomsten av smitte er låg i nesten alle kommunar i Noreg, og at utbrota dei siste vekene raskt har vorte bringa under kontroll. Førekomsten av nye innleggingar på sjukehus og på intensivavdelingar er framleis låg.

