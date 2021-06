innenriks

Frå og med 5. juli blir reiseråda oppheva for EØS, Schengen og Storbritannia. I store delar av landet er det stor pågang for å få nytt pass.

I Trøndelag er det snakk om 60.000 pass som skal fornyast. For at fleire skal få fornya passa sine, har dei auka kapasiteten.

– Vi oppmodar i første omgang om at dei som veit dei skal reise når samfunnet opnar igjen, sjekke passa sine og bestille time om passet er gått ut, seier leiar Siw Hind for Felles eining for utlending og forvaltning i Trøndelag politidistrikt.

Smittesituasjonen kan òg endre seg. Det kan påverke opningstidene til politiet og tilgjengelege timar.

– Vi tilrår folk å bruke det lokale kontoret sitt til å fornye passet sitt og avgrense reising på tvers i Trøndelag, seier Hind.

Ikkje ledig før i august

I Bergen er det òg stor pågang for å få fornya passet.

– Her har vi, slik det ser ut no, ikkje ledige timar før i august. Vi legg ut ledige timar to gonger om dagen, og dei går raskt, seier seksjonsleiar Kristi Fürstenberg for Felles eining for utlending og forvaltning i Vest politidistrikt til NTB.

– Samtidig er det nok litt lettare å få fornya passet hos distriktskontora i området, legg ho til.

Blir avvist

Avsnittsleiar for pass- og ID-avsnittet Lars Blomquist hos politiet i Oslo opplyser til NTB at også dei har stor etterspurnad.

– I Oslo er det pågang, og det vil ikkje vere ledig kapasitet før i august. Om nokre ekstra timar dukkar opp, legg vi dei ut på nettsida vår, seier han til NTB.

Trykket Blomquist beskriv, gjeld spesielt i Oslo og Bærum. Samtidig hender det at ein del av dei som skal fornye passet sitt, blir avvist.

– Det skjer på grunn av manglande dokumentasjon, og at folk ikkje har ting klart. Mange timar går dessverre til spille, seier han.

