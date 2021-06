Samfunnskritisk personell får andre vaksinedose seinare

innenriks

Det samfunnskritiske nøkkelpersonellet som fekk første dose av koronavaksinen i slutten av mai, fekk opphavleg time for andre dose 3. og 9. august.

Etter at intervallet mellom dosane har vorte endra for alle, opplyser regjeringa at vaksinedatoane blir endra til 9. og 23. august for gruppa med samfunnskritisk nøkkelpersonell.

21. mai vedtok regjeringa at inntil 500 personar som blir kalla for samfunnskritisk nøkkelpersonell, skulle prioriterast i vaksinekøen.

Dette er mellom anna personar som jobbar med handteringa til styresmaktene av pandemien, på Stortinget, i regjeringa, på Slottet og i Høgsterett.

(©NPK)