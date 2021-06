Sør- og Nord-Noreg vil byte vêr i helga

innenriks

– Den kjekkaste nyheita for Sør-Noreg er at det er meldt skikkeleg knallvêr dei neste par dagane, fortel meteorolog Julie Solsvik Vågane til NTB onsdag.

Ho seier at det torsdag og fredag blir varmt og tørt vêr og temperaturar på 25 og opp mot 30 grader for Sør- og Vestlandet – medan det i nord blir mykje vind og spreidd regn.

– Det blir mykje vind i Nord-Noreg, men ikkje nok til at vi sender ut vindkastvarsel. Temperaturane vil vere låge, på rundt 10–15 grader, seier Vågane.

Så snur det

Men i helga kan det bli omvendt. Frå Trøndelag og oppover blir det finare vêr der, og høgare temperaturar i både helga og utover i neste veke.

– Det kjem eit lite blaff av sommar. No var det kanskje på tide at vi fekk litt finvêr her oppe, seier Vågane, som sit på jobb i Tromsø.

I Sør-Noreg derimot, er vêret i helga litt vanskelegare å føresjå:

– Vi har det vi kallar «slappe lågtrykk», som vil seie at det er nokre ikkje veldig tydelege, kraftige lågtrykk som er litt meir usikkert kvar og når dei legg seg. Derfor er det litt vanskeleg å varsle, men prognosane slik dei ser ut no, fortel oss om regn laurdag.

Vågane kjem derfor med ei tydeleg oppmoding:

– Nyt dagane fram mot helga i sør! Det kan bli meir regn frå laurdagen av.

Framleis skogbrannfare

På grunn av det varme og tørre vêret er det framleis skogbrannfare på så å seie heile Austlandet, fortel meteorologen.

– Det gjeld ganske store område. Ein må vere forsiktig ute, det er lett for at det blir brann når det er så tørt og varmt. Så står det att å sjå om det venta regnet i helga er nok til å dempe skogbrannfaren, fortel Vågane.

