Raja: God grunn til kulturoptimisme

Onsdag fekk han overlevert ein første delrapport frå Kulturrådet og Norsk filminstitutt (NFI), som har fått i oppdrag å kartleggje konsekvensane av koronapandemien for kulturlivet. Dei har mellom anna kartlagd korleis dei største koronaordningane har fungert.

I alt har regjeringa løyvd 10,2 milliardar kroner til koronarelaterte kulturtiltak. Av desse er drygt 5 milliardar løyvde gjennom kulturordningane.

– Stilt opp

– Vi har stilt opp med store ressursar for å sikre eit kulturtilbod under krisa, og for at kulturnæringa skulle overleve til pandemien er over. No skal vi ha eit best mogleg kunnskapsgrunnlag for å ta oss heilt over målstreken og sikre at vi står klare til å møte den post-pandemiske røyndommen, seier Raja.

Basert på kartlegginga til Kulturrådet og NFI skal eksisterande og eventuelt nye tiltak for kultursektoren blir vurdert. Dagens støtteordningar varer ut oktober, men kan bli forlengde, varslar kulturministeren.

– Så lenge vi har koronatiltak, skal vi stille opp med pengar, slår Raja fast.

Publikum vil tilbake

Rapporten viser òg at folk har stor interesse for å delta på kulturtilbod.

– Det er veldig gledeleg å sjå at publikum ønskjer å vende tilbake. Det gjer meg optimistisk på kulturens vegner, seier Raja.

Rapporten inneheld òg ein analyse av dei to største koronaordningane for kulturlivet. Ved byrjinga av juni i år var det førebels tildelt 2,7 milliardar kroner til 5.383 mottakarar i kompensasjons- og stimuleringsordningane.

6.000 arrangement

Enkeltpersonføretak – som ofte er skaparar og utøvarar – utgjer nær 30 prosent av mottakarane. Desse er tildelte 6 prosent av midlane i kompensasjonsordninga og 5 prosent av midlane i stimuleringsordninga.

Frå oktober til desember i fjor vart det gjennomført rundt 6.000 kulturarrangement over heile landet med støtte frå stimuleringsordninga.

