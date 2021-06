Norske klimagassutslepp er lågare enn anteke

innenriks

Statistisk sentralbyrå skriv onsdag at dei nye tala viser at Noreg i fjor hadde klimagassutslepp på 49,3 millionar tonn CO2-ekvivalentar. I dei førebelse tala som vart publiserte 8. juni, var utsleppa berekna til å vere på 50 millionar tonn CO2-ekvivalentar. Dermed var utsleppa i fjor 1,4 prosent lågare enn opphavleg anteke.

Samtidig er det avdekt lågare utsleppstal kvart år heilt tilbake til 1990. Årsaka er at det er avdekt ein feil i programmet som bereknar utslepp frå kysttrafikk og utanriks sjøfart. I 2020 var feilen på 20 prosent, medan han i 1990 var på 11 prosent.

Ifølgje dei nye tala var det derfor ein nedgang på 3,4 prosent i klimagassutsleppa i Noreg frå 1990 til 2020.

Også tidlegare i år vart det avdekt ein feil i SSBs utsleppstal. Då var det ein feil med utrekninga av forbrukstal for marine gassoljer og autodiesel som gjorde at utsleppstala for 2012 til 2019 måtte justerast opp.

