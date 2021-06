Norsk eksport har klart seg godt trass i pandemien

innenriks

Dollarverdien av norsk eksport fall med 0,5 prosent i 2020, viser utrekningar gjort av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Av dei andre 36 OECD-landa var det berre Irland, Luxembourg, Israel, Litauen og Polen som hadde ein mindre nedgang i eksporten sin enn Noreg. Nabolanda våre Sverige og Danmark hadde ein eksportnedgang på høvesvis 5 og 8 prosent.

– Mange norske eksportbedrifter har klart seg godt gjennom koronakrisa. Omstillingstakten i etablert næringsliv har vore høg, og vi ser no at det veks fram nye eksportnæringar, seier administrerande direktør i Innovasjon Noreg, Håkon Haugli.

Innovasjon Noreg jobbar mellom anna med å gi råd til norske bedrifter som ønskjer eller allereie er i gang med å eksportere til utlandet.

Investert i ny teknologi

Grunnen til at eksporten gjekk nedover i 2020, var mellom anna nedgang i næringar innan olje og gass og turistnæringa. Men Innovasjon Noreg er imponert over evna bedriftene hadde til nyskaping:

– I det som har vore eit kriseår for mellom anna norsk reiseliv, har vi i Innovasjon Noreg òg sett at mange bedrifter har investert i ny teknologi for å møte aukande internasjonal etterspurnad på område der Noreg har fortrinn, innan grøn industri, som batteri, hydrogen og havvind, men også innan helse- og landbruksteknologi, for å nemne noko, seier Haugli.

No aukar eksporten igjen

Dei første månadene i 2021 tok norsk eksport seg opp igjen.

– Mars månad i år er ifølgje SSB den månaden med størst norsk eksport nokosinne, og OECD forventar at norsk eksport aukar både i 2021 og 2022. Det gir grunnlag for optimisme, seier Haugli.

Ifølgje anslaga til OECD vil norsk eksport auke med 2,3 prosent gjennom 2021, og med nye 4,2 prosent i 2022.

Sjølv om det kunne gått verre for norske bedrifter i koronakrisa, meiner Innovasjon Noreg at landet framleis står overfor ein del av dei same eksportutfordringane no som før pandemien.

– Noreg vil framover vere avhengige av å få fleire nye eksportbedrifter og nye eksportnæringar, understrekar Haugli.

