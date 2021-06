Kristin Sør-feltet blir bygd ut for 6,5 milliardar

innenriks

Det opplyser regjeringa og Equinor onsdag.

Kristin Sør er ei olje- og gassutbygging i Norskehavet. Investeringsavgjerd er teken for første fase av utbygginga som omfattar Kristin Q-segmentet og Lavrans.

Investeringane i første fase vil vere om lag 6,5 milliardar kroner.

– Avgjerda om å byggje ut Kristin Sør-området vil gi betydelege verdiar til samfunnet og eigarane, seier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for prosjekt, boring og innkjøp i Equinor.

Han seier dei skal utnytte ressursane og eksisterande infrastruktur på ein god måte, samtidig som dei bidreg til å vidareutvikle Norskehavet.

Equinor har tildelt kontraktar for rundt 2,2 milliardar kroner. Regjeringa opplyser at ein ringverknadsstudie viser at fase éin blir venta å gi nærare 4.000 årsverk i perioden 2020–2025. Av desse er 2.300 årsverk indirekte sysselsetjingsverknader i underleverandørar og andre verksemder.

Første fase av Kristin Sør omfattar ei ny havbotnramme på Lavrans, medan det på Kristin Q vil bli gjenbrukt ei allereie installert havbotnramme. Til saman er det planlagt å bore fem brønnar, fire på Lavrans og éin på Kristin Q.

Produksjonsstart er planlagd i 2024.

(©NPK)