Fire menn dømde til fengsel for «Olga-svindel»: – Dei fornærma vart kynisk utnytta

innenriks

Ifølgje dommen frå Søndre Østfold tingrett svindla dei fire til seg til saman mange millionar kroner.

Svindelen gjekk føre seg ved at mennene ringde til eldre menneske og gav seg ut for å vere kundebehandlarar frå banken. Under samtalane lurte mennene dei fornærma til å gi frå seg fødselsnummer og BankID, slik at dei kunne logge seg inn i nettbanken deira og overføre pengar til seg sjølv.

Metoden kallast «Olga-svindel» fordi han rettar seg mot eldre.

Ein 34 år gammal mann fekk den strengaste straffa på seks år og seks månaders fengsel. Ein 38 år gammal mann vart dømd til fire år og åtte månaders fengsel, medan to menn på 53 og 22 år vart dømde til høvesvis to år og seks månader, og to år og tre månaders fengsel.

«Det forhold at bedrageriene rettet seg bevisst mot eldre, og i denne sammenheng sårbare, mennesker, er skjerpende. De fornærmede, som alle var pensjonister, har ikke de samme forutsetningene for å kunne håndtere nye digitale hjelpemidler som nettbank, bank-ID mv., og dette har blitt kynisk utnyttet i forbindelse med bedrageriene», skriv tingrettsdommar Geir Dalene i dommen.

