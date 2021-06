Allereie torsdag kan du stemme til stortingsvalet

innenriks

Samtidig er det innført krav om smittevern og avstand.

− Det er viktig for demokratiet vårt at vi gjennomfører valet på ein trygg og god måte, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Det vil vere mogleg å røyste på førehand frå torsdag 1. juli til og med 9. august. Det er eit alternativ for dei som ikkje har moglegheit til å stemme på valdagen eller i den ordinære førehandsstemmeperioden, som startar 10. august.

Treng ein å nytte seg av moglegheita til å røyste på førehand, må ein vende seg til kommunen sin og avtale tid, opplyser regjeringa.

− Både nasjonale og lokale styresmakter har førebudd seg godt til årets val, så alt ligg til rette for ei trygg gjennomføring. Summen av tiltaka vi har sett i verk og jobben kommunane har lagt ned, gjer at veljarane kan vere sikre på at det er trygt å stemme, seier Astrup.

Valdagen er 13. september.

