2.000 i Lier takka nei til vaksinetime i sommar

innenriks

– Vi har aldri tidlegare opplevd liknande og antek at det for mange heng saman med ferieavvikling, seier Heidi Kristin Ringstad, som leiar Liers vaksinasjonsprogram, til Lierposten.

Dei som har takka nei, er mellom 18 og 44 år og tilhøyrer vaksinasjonsgruppene ti og elleve.

– Det er positivt for dei som stod etter dei på lista. Då rykkjer dei fram i køen. Men for vaksinasjonsprogrammet betyr det at vi framleis har 2.000 liungar i gruppe ti og elleve som ikkje har teke første dose, og som eg ikkje veit når vi kan få kalla inn igjen, seier Ringstad.

I kommunen blir innbyggjarane kalla inn til vaksinetime på eit bestemt tidspunkt, medan i andre kommunar, som nabokommunen Drammen, kan ein velje mellom ulike tidspunkt og utvalde datoar.

I løpet av veke 28 vil alle i Lier kommune ha fått tilbod om første dose.

