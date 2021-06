To menn dømde til lange fengselsstraffer for drapsforsøk

innenriks

Hendinga skjedde på Laksevåg i Bergen i natt til 11. juli i fjor.

Dei to mennene på 24 og 29 år gjekk til angrep på den fornærma mannen i 20-åra i leilegheita hans med slag, spark, ei moppestong, ein tallerken og kniv. Valden vart òg filma med mobiltelefon.

Etter kvart klarte den fornærma å komme seg ut av leilegheita, og han fekk hjelp av ein tilfeldig forbipasserande som var passasjer i ei drosje.

Det var NRK og BA som omtalte dommen først.

I dommen omtaler Hordaland tingrett valden som omfattande og brutal, og skriv at mannen hadde blødd i hjel inne i leilegheita dersom han hadde mista medvitet.

«Fornærmede ville også ha dødd i løpet av kort tid hvis han ikke hadde kommet seg ut i gaten og det tilfeldigvis kom en bil. Fornærmede var også heldig som fikk livreddende behandling raskt, både av passasjeren i drosjen og etter hvert av helsepersonell.»

24-åringen vart idømd åtte år og seks månaders fengsel, medan 29-åringen fekk ni års fengsel. Årsaka til at sistnemnde får lengre straff er at han òg vart dømd for å ha slått ned ein annan mann i Bergen i fjor sommar. I tillegg vart dei to dømde til å betale 300.000 kroner i oppreisning til den fornærma.

(©NPK)