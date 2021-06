TV 2: Skjenkestopp og heimekontorforskrift kan bli oppheva neste veke i Oslo

innenriks

Det seier helsebyråd Robert Steen til TV 2.

For Oslos innbyggjarar vil det frå måndag 5. juli derfor truleg vere dei nasjonale reglane som gjeld, og ikkje dei strengare reglane byrådet har innført på grunn av det høge smittetrykket Oslo har hatt.

I Oslo har det den siste tida vore tillate med skjenking fram til midnatt.

I hovudstaden gjeld no ei forskrift om at folk skal jobbe heimanfrå så langt det er praktisk mogleg. Denne regelen gjeld til og med søndag 4. juli. Arbeidsgivarar må kunne dokumentere at beskjed om korleis dette skal gjennomførast er gitt til dei tilsette.