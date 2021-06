Slik kan det nye Samiske Nasjonalteatret bli

innenriks

Det nye bygget skal i tillegg huse Samisk vidaregåande skule og reindriftsskule, opplyser Statsbygg tysdag.

– Dette er ein milepåle i prosjektet. Statsbyggs oppdrag frå Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet er å utarbeide eit forprosjekt for samlokaliseringa. Neste steg er no at saka skal vurderast av regjeringa for mogleg avgjerd om byggjeløyving i budsjettet for 2022, melder Statsbygg.

Det nye bygget som blir foreslått, består av tre fløyer som møtest i felles kantine, vestibyle og hovudinngang.

– Bygget skal verke som ein del av naturen i form og materialval. Det blir utstrekt bruk av tremateriale og bygningen skal tilpasse seg dei naturlege formene i landskapet, opplyser Statsbygg.

Bygget vil bli på rundt 6.900 kvadratmeter over to plan. Det får ein stor teatersal og ein mindre prøvesal. Skuledelen vil få ein gymsal med tilhøyrande garderobar, verkstad, byggjehall, storkjøkken, undervisningsrom og kontorareal for tilsette.

Det nye bygget skal etter planen oppførast ved den gamle flyplassvegen rett utanfor Kautokeino sentrum.

(©NPK)