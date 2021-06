Noreg aukar støtta til koronavaksinasjon i Syria

innenriks

– Noreg er framleis djupt bekymra for den humanitære situasjonen i Syria, som har vorte verre under koronapandemien, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) om årsaka til bidraget.

Syria har fått vaksinar mot koronaviruset gjennom Covax-programmet, som jobbar for at fleire land skal sikrast tilgang på vaksinedosar. I samarbeid med den internasjonale vaksinealliansen Gavi hjelper WHO og Unicef styresmaktene i Syria med å gjennomføre vaksinasjonen.

Vaksinane skal fordelast til alle delar av Syria, også over grensa frå Tyrkia til Nordvest-Syria, melder Utanriksdepartementet.

– Konflikten i Syria har ført til ein av vår tids største humanitære kriser, med 13,4 millionar menneske som treng humanitær bistand og vern. Pandemien har i tillegg ført til stort behov for vaksinar i Syria. Likevel er berre 13 prosent av Verdshelseorganisasjonens responsplan for Syria finansiert, seier Søreide.

