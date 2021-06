Næringsministeren om Norwegian-bonusar: – Dårleg dømmekraft

innenriks

– Norwegian påstår at dei har halde seg til dei juridiske forpliktingane i avtalen med staten, og at den statlege støtta ikkje har vorte brukt til bonusane, seier næringsminister Iselin Nybø (V) i ei pressemelding tysdag.

Ho har no motteke svar på brevet ho sende til Norwegian førre veke der ho bad om ei forklaring frå selskapet rundt bonusutbetalingane til leiarane.

Nybø seier at det er svært skuffande at Norwegian løyver store bonusar i det selskapet er ute av krava i garantiordninga for norsk luftfart.

– Det er usolidarisk overfor både tilsette, kundar, aksjeeigarar og kreditorar som har stilt opp for Norwegian. Det viser dårleg dømmekraft. Styret og administrerande direktør Geir Karlsen har ein stor jobb framfor seg med å forklare dette og byggje opp igjen omdømmet til Norwegian, seier Nybø.