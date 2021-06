Kripos kopla inn etter millionfunn i Moss

innenriks

– Måten pengane er pakka inn på gjer at ein tenkjer dette stammar frå kriminell verksemd, men per no har vi ingen teoriar om kva dette kan vere, seier politiadvokat Stian Moltke-Hansen Tveten i Aust politidistrikt til VG.

Funnet vart gjort i eit tildekt holrom i nærleiken av Våpenhula i Mossemarka, ei lita grotte som husa utstyr for motstandsrørsla Milorg under andre verdskrigen.

Ifølgje mannen som oppdaga pengane, Ole Bisseberg, var fleire av setlane daterte til 1999. Dette vil politiet verken stadfeste eller avkrefte.

– I den vidare etterforskinga vil utsjånad på pengane, serienummer og årstal vere viktig. Vi vil òg forhøyre oss med Noregs Bank om eventuelle pengar som kunne mangle hos dei, seier Tveten.

Kripos stadfestar overfor VG at dei er henta inn for å hjelpe til med å løyse mysteriet. No skal kontantane DNA-testast og blir undersøkte for å kartleggje opphavet. Resultata vil rapporterast tilbake til politiet.

Ifølgje lov om hittegods er finnarlønna på 10 prosent når verdien av gjenstanden er over 500 kroner.

