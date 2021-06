Industri Energi og Aker BP inngår forlik

innenriks

Aker BP vart til i 2016 då Det norske, der Aker ASA var største eigar, og BPs norske avdeling fusjonerte. Dei tilsette vart den gong garanterte at dei skulle få behalde individuelle avtalar om sluttvederlag dersom dei i framtida ville bli overtalige.

I fjor sommar sa leiinga at dei ville avvikle denne avtalen, og 231 Industri Energi-medlemmer gjekk derfor i januar i år til gruppesøksmål mot Aker BP. Seinare knytte òg Nito og Lederne seg til søksmålet.

– Vi har fått gjennomslag på alle punkt i forliket. No har vi ei juridisk stadfesting på at sluttvederlagsavtalen er ein individuell rett for den enkelte tilsette akkurat slik vi hevda, seier klubbleiar Ingard Haugeberg i ABC Klubben i Industri Energi i ei pressemelding.

Pressetalsmann Ole Johan Faret i Aker BP stadfestar forliket overfor NTB og seier at selskapet no aksepterer at dei skal ha to ordningar ved overtalige i ein periode.

– Det er ei ordning dei tidlegare BP-tilsette tok med seg frå 2017, og ei ordning som gjeld for resten av dei 60 prosent tilsette i selskapet. Det viktige er at alle i selskapet dreg i same retning, og då var forlik riktig i denne saka, seier Faret.

Han seier at dei òg har inngått forlik med Nito og Lederne.

