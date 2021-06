Drapssak i Trondheim må behandlast på nytt

innenriks

I mai vart ein jusstudent dømt til elleve års fengsel i Frostating lagmannsrett for å ha drepe mora si. No har Høgsteretts ankeutval oppheva heile dommen fordi ein av lagdommarane deltok under varetektsfengslinga av mannen, skriv Rett24.

Deltaking i varetektsfengsling fører normalt ikkje til inhabilitet ved ei seinare hovudforhandling, men i denne saka vart mannen fengsla etter ein paragraf i straffeprosesslova som ifølgje rettspraksis fører til at dommaren vil vere inhabil ved ei seinare hovud- eller ankeforhandling.

– Eg hadde fokus på sjølve saka, og eg gjekk jo berre ut frå at dette var i orden. Men i samband med anken til Høgsterett gjekk eg gjennom heile saka på nytt, og det var då eg oppdaga at dommaren allereie hadde vore involvert på eit tidlegare stadium, seier forsvararen til jusstudenten, advokat Ole Strømmen, til Rett24.

Saka vil truleg komme opp for retten på nytt i haust.

(©NPK)