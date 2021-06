Bollestad vil sjå på enkeltsaker innan kyrkjeasyl

innenriks

KrF-nestleiaren kom med utspelet overfor Vårt Land då ho besøkte ein familie som har sete i kyrkjeasyl i Finnsnes kyrkje i Senja kommune sidan 2014.

Ho seier at ho har forståing for stortingsvedtaket om at regjeringa ikkje skal blande seg i enkeltsaker.

– I utgangspunktet har eg forståing for eit slikt vedtak, men samtidig lagar vi lover og system som handlar om enkeltpersonar og enkeltsaker. Då må vi evne som politikarar å sjå dei gongene folk stangar hovudet i taket i årevis. Er det då rett at vi skal sitje med eit firkanta regelverk? Vi må sjå menneska som er bak firkantane, seier Bollestad.

Ho viser til at Kristeleg Folkeparti under forhandlingane som førte fram til Granavollplattforma i 2019, fekk inn ei ordning for eldre som har sete lenge i kyrkjeasyl og for dei som har konvertert til kristendom.

– Det vil vere naturleg å òg diskutere dette. Det er engasjement i partiet vårt på dette, seier nestleiaren til Vårt Land.

