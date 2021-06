270 meldingar for brot på karantenehotell-plikta – dei fleste blir lagde bort

innenriks

Av dei 270 meldingane har åtte fått bot på 20.000 kroner, og to har fått påtaleunnlating, opplyser Aust politidistrikt til NTB. Politidistriktet har karantenehotella ved Gardermoen.

Det står framleis att etterforsking i ein del av sakene, men ein god del av sakene blir lagde bort.

Det kjem mellom anna av at mange av meldingane blir oppretta utan at det er tid til å gjere særlege undersøkingar medan grensekontrollen går føre seg, opplyser politiet. Når dei i etterkant av kontrollen får høve til å undersøkje, er det ofte at dei ikkje finn grunnlag eller nok bevis for å straffeforfølgje.

I tillegg seier politiet at fleire av meldingane har vore mangelfulle. Forvirring rundt kva reglar som gjeld og kva ein er juridisk bunden av på karantenehotell, førte til at regjeringa sende ut eit rundskriv om karantenehotella.

Også feilmeldingar der personen har gjennomført karantene på eit anna hotell enn ein trudde, fører til bortlegging.

Ordninga med karantenehotell er avvikla for personar som har vore på reise i EØS og Schengen, men gjeld framleis for personar som har vore på reise i andre land, inkludert Storbritannia.

