23 nye koronasmitta personar registrert i Oslo siste døgn

Dei siste to vekene har det i snitt vorte registrert 31 smitta per dag i hovudstaden.

Nordstrand er no den einaste bydelen med eit smittetrykk over 100. Her er smittetrykket på 181 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene, og det vart det registrert åtte nye smitta i bydelen siste døgn.

Bydelen Alna har dei lågaste smittetala med eit smittetrykk på 10 per 100.000. Det er ikkje registrert nokon nye smitta i bydelen det siste døgnet.

Totalt er 37.411 Oslo-borgarar registrert smitta sidan mars i fjor.

